США планують активно брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі – дипломат

В інтерв'ю журналістам «Апострофа» Джон Гербст, який свого часу займав посаду посла в Україні, заявив про можливість приєднання офіційного Вашингтону до процесу мирного врегулювання військового конфлікту на окупованому Донбасі. Про це інформує replyua.net.
«Я очікую на такий розвиток подій. Наскільки мені зрозуміло, Тіллерсон отримав доручення від Трампа провести роботу над вирішенням цієї проблеми. Складається враження, що глава Білого дому та державний секретар США досягнули домовленостей про призначення спеціального представника, на якого і буде покладено відповідальність за дане питання», - наголосив дипломат. Також Гербст наголосив, що про підтримку цієї ініціативи вже заявили представники німецької, французької та російської влади.
«Три тижні тому я відвідував Берлін і мені пояснили, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель перебувала з візитом в США декілька місяців тому, вона особисто зверталася до Трампа з відповідним проханням. Через це європейські лідери задоволені намірами американського президента призначити певну людину на цю посаду», - відзначив Джон Гербст.