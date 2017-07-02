В американському Сенаті відповіли, коли будуть відповіді щодо можливих зв’язків Трампа з РФ



Заступник керівника Комітету з питань розвідки Сенату Сполучених Штатів Америки Марк Ворнер заявив, що для того, щоб отримати остаточно сформульовані відповіді з приводу розслідування контактів представників передвиборчого штабу Дональда Трампа з російськими посадовцями варто почекати ще кілька місяців,



Представник Сенату в розмові з журналістами зауважив, що нині отримати відповіді на ці питання неможливо, адже ще не було проведено допити ні з помічниками чинного президент



Варто нагадати, що в США ведуться відразу декілька паралельних розслідувань з приводу можливих зв’язків команди Трампа з росіянами. Зокрема, у Палаті представників та в Сенаті цим опікується відразу декілька комітетів, а також паралельно розслідують це питання співробітники ФБР.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Заступник керівника Комітету з питань розвідки Сенату Сполучених Штатів Америки Марк Ворнер заявив, що для того, щоб отримати остаточно сформульовані відповіді з приводу розслідування контактів представників передвиборчого штабу Дональда Трампа з російськими посадовцями варто почекати ще кілька місяців, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.Представник Сенату в розмові з журналістами зауважив, що нині отримати відповіді на ці питання неможливо, адже ще не було проведено допити ні з помічниками чинного президент США , ні з наближеними до Дональда Трампа особами. Саме тому Ворнер вважає, що необхідно ще трохи почекати, аби посадовці могли дати чітку відповідь. Крім того, політик підтвердив, що комітет з питань розвідки має наміри і далі розслідувати цю справу. Наразі, за словами Ворнера, відбуваються слухання осіб, яких визначили як таких, що належать до близького кола Трампа.Варто нагадати, що в США ведуться відразу декілька паралельних розслідувань з приводу можливих зв’язків команди Трампа з росіянами. Зокрема, у Палаті представників та в Сенаті цим опікується відразу декілька комітетів, а також паралельно розслідують це питання співробітники ФБР.