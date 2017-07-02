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Сенат: оприлюднення зв’язків Трампа з Кремлем – справа кількох місяців

Сенат: оприлюднення зв’язків Трампа з Кремлем – справа кількох місяців
Можливо, протягом наступних кількох місяців буде зірвано завісу таємниці над можливими контактами між російським президентом Володимиром Путіним та його американським колегою Дональдом Трампом, - інформує replyua.net з посиланням на матеріали видання «РБК-Україна».

Так, сьогодні, другого липня 2017 року, член сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер зробив скандальну заяву для американських ЗМІ. За словами політика, більш конкретні дані про особисті контакти американського президента з Кремлем стануть відомими протягом кількох найближчих місяців. Це стане можливо завдяки тому, що комітет веде переговори з найближчими помічниками Трампа. Саме вони, ймовірно, нададуть додаткову інформацію членам комітету.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа підозрюють у незаконних зв’язках з російськими елітами. Зокрема, попередньо була оприлюднена інформація, відповідно до якої російські спецслужби мають у розпорядженні відеозаписи, що компрометують Трампа. Крім того, нещодавно журналісти видання CNN оприлюднили інформацію про контакти одного із радників президента США з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
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