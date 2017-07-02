СМИ США настолько достал Трамп оскорблениями в соцсети, что они заявили, что Твиттер президент США – это незаконно

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что в США с президентом Трампом происходят непонятные вещи. После ужасающей травли, которую ему и его семье устроили подконтрольный «левым» СМИ, Трамп уже трижды вышел победителем, за счет того, что обращается напрямую к народу через социальные сети, минуя традиционные СМИ. Значимость и новизна СМИ падает, тиражи катастрофически летят вниз, а Трамп еще вдогонку издевается и вызывает общенародный хохот смешными репликами в Твиттре.
По словам Манна, Трамп настолько шокировал американские СМИ своими выходками, что журналисты стали рассказывать, что Твиттер у Трампа – это незаконно, потом, поняв абсурдность этого тезиса, стали стыдить Трампа за Твиттер и говорить что он уже большой мальчик, а, значит, надо перестать с выходками в соцсетях.
«Трамп только «передернул затвор» и резюмировал, что он не просто президент, а «современный президент», потому никогда и ни на что не променяет возможность напрямую общаться с народом и делиться своими радостями, горестями и своими злыми насмешками над проколовшейся прессой», – подытожил эксперт.