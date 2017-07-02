Трамп: CNN теперь буду называть не фейковыми, а мошенническими СМИ

Президент США Дональд Трамп вступил «на тропу войны» с американскими СМИ.
Президент на своей странице в Фейсбуке, как передает replyua.net, написал, что, пожалуй, теперь для CNN он поменяет хештег – ранее Трамп использовал хештег #фейковые новости CNN, теперь он переходит на #мошеннические новости CNN. «Фейковые и мошеннические новостные медиа прилагают все усилия, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен использовать социальные медиа. Но помните, что я выиграл выборы в 2016 году без интервью, - речами и социальными сетями», пишет глава Соединенных Штатов. Он отмечает, что ему очень нужно было победить фейковые новости, и он сделал это.
Напомним, что ранее руководство CNN ввело ограничения на публикацию и распространение материалов о России. Теперь сотрудники не могут распространить информацию о России без ведома руководства, и каждый материал будет согласовываться. Это произошло после очередной фейковой новости о РФ.