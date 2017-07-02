Стало известно, сколько получают люди из окружения Трампа в Белом доме

В Белом доме обнародовали данные о размерах заработной платы, выплачиваемой сотрудникам администрации президента. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Дождь», оказалось, что в администрации трудятся 377 сотрудников, а самая большая зарплата у Марка Хауса, старшего советника Трампа.
В год он будет зарабатывать больше 187 тысяч долларов – больше 15 тысяч в месяц. Гэри Кон, глава Национального экономического совета, получает самую низкую зарплату – около 30 тысяч в год. Впрочем, родственники Трампа вообще не получают зарплат из бюджета. Речь идет о дочери президента и его советнике Иванке Трамп, зяте и старшем помощнике Джареде Кушнере.
Также бесплатно обходится американским налогоплательщикам помощник президента по проблемам межведомственных инициатив и инициатив в сфере технологий Род Кордыш. Что касается Шона Спайсера, пресс-секретаря, то у него одна из самых высоких зарплат – почти 180 тысяч в год, а у Сары Сандерс, коллеги Спайсера, - 165 тысяч долларов в год. Средняя зарплата сотрудников администрации президента будет составлять 89 тысяч долларов.