валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Стало известно, сколько получают люди из окружения Трампа в Белом доме

Стало известно, сколько получают люди из окружения Трампа в Белом доме
В Белом доме обнародовали данные о размерах заработной платы, выплачиваемой сотрудникам администрации президента. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Дождь», оказалось, что в администрации трудятся 377 сотрудников, а самая большая зарплата у Марка Хауса, старшего советника Трампа.

В год он будет зарабатывать больше 187 тысяч долларов – больше 15 тысяч в месяц. Гэри Кон, глава Национального экономического совета, получает самую низкую зарплату – около 30 тысяч в год. Впрочем, родственники Трампа вообще не получают зарплат из бюджета. Речь идет о дочери президента и его советнике Иванке Трамп, зяте и старшем помощнике Джареде Кушнере.

Также бесплатно обходится американским налогоплательщикам помощник президента по проблемам межведомственных инициатив и инициатив в сфере технологий Род Кордыш. Что касается Шона Спайсера, пресс-секретаря, то у него одна из самых высоких зарплат – почти 180 тысяч в год, а у Сары Сандерс, коллеги Спайсера, - 165 тысяч долларов в год. Средняя зарплата сотрудников администрации президента будет составлять 89 тысяч долларов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптики: 3 июля украинцы должны быть готовы к резким погодным изменениям

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
10185

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

Последние новости

Польше не нужны мигранты, - она должна заботиться о своей безопасности

У Франції засудили українку за критику російського пропагандиста

Социолог: новая волна популярности Сталина в России отображает сложные изменения в сознании граждан

Вакарчук розповів, хто є головним ворогом України

Посол Нидерландов заявил об обеспокоенности из-за давления на активистов в Украине

Бондаренко: Украина стала для Донбасса самой жесткой матерью – она использовала армию против своих земляков

Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

Названа настоящая причина смерти Олега Яковлева

Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Стало известно, сколько получают люди из окружения Трампа в Белом доме

Кадыров об однополых браках в Германии: это как последний день Помпеи

Лавров: слышу критику, что Россия зря ввязалась в конфликт на Донбассе

Пономарь: начинается третий по счету мега-успешный месяц для Украины

Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині

Севастопольські медики бунтують і грозять окупантам колективним звільненням

Святкування приєднання Гонконгу закінчилось сутичками

У Мінекології анонсували початок інвентаризації екологічно небезпечних об’єктів на Донбасі

Політична криза у Великобританії набирає обертів

Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії

 Новости за день