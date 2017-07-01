New York Post разместил статью о Трампе из трех слов

Американское издание New York Post удивило своих читателей свежей статьей о Дональде Трампе, назвав ее «О «твитах» Трампа». Как сообщает replyua.net, материал состоит всего из трех слов – «Остановись. Просто остановись».
Эти слова, естественно, адресованы американскому президенту и связаны с его многочисленными постами в Твиттере. Однако издание также разместило на своем сайте еще и ссылку под этой статьей – материал посвящается недавнему скандалу вокруг поста президента США, где он в довольно резкой форме высказался о двух журналистах, которые подвергли критике его деятельность. 29 июня президент США в своем Twitter обозвал Мику Бжезински и Джо Скарборо, являющихся ведущими популярной новостной программы MSNBC. Первую Трамп, в частности, назвал дурой, а второго – психопатом.
«Слышал, что в передаче Morning Joe, которую никто даже не смотрит, обо мне какие-то гадости говорили. Интересно тогда, почему эта набитая дура Мика и последний псих Джо перед Новым годом трижды приезжали ко мне на виллу, желая присоединиться к нашей компании? Мика была вся в крови после очередной подтяжки лица, и я им отказал», написал президент США.