Корейцы чуть не покалечили Трампа во время его встречи с президентом Южной Кореи

Во время встречи президентов Соединенных Штатов и Южной Кореи южнокорейские журналисты едва не покалечили Дональда Трампа – корреспонденты чуть не уронили на него тяжелую лампу.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, инцидент произошел накануне утром по времени Вашингтона (несколько часов назад по киевскому времени). Это произошло в тот момент, когда журналисты из Южной Кореи пытались занять удобные позиции, чтобы сфотографировать лидеров двух государств. Как говорится в сообщениях американских источников, президента США спасли сотрудники службы безопасности Белого дома, которые успели поймать лампу. Подчеркивается, что лампа стояла на столе слева от президента, и в случае падения могла бы его покалечить.
«Эй, ребята, полегче, полегче. Вы, ребята, становитесь все хуже», заявил после инцидента Дональд Трамп. Трамп провёл переговоры в пятницу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили ситуацию в Северной Корее, а также новое торговое соглашение.