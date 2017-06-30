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Москва продовжила санкції у відповідь проти Євросоюзу

Москва продовжила санкції у відповідь проти Євросоюзу
Російський президент Володимир Путін поставив свій підпис під указом про продовження дії санкційних обмежень проти Європейського Союзу до грудня 2019 року, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Російські обмеження поширюються на окремі категорії європейських продуктів. Напередодні очільник уряду Російської Федерації Дмитро Медвєдєв заявляв, що представники уряду будуть пропонувати главі держави продовжити дію санкцій проти ЄС у відповідь на дії Брюсселю. Російське ембарго на продовольство у відповідь на санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки діє з серпня 2014 року.

Варто нагадати, що раніше цього тижня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій проти Москви на наступні півроку, аргументувавши його відсутністю прогресу у стабілізації ситуації в Україні. Згодом лідери Європейського Союзу узгодили це рішення. Тоді очільник Європейської ради Дональд Туск висунув Москві звинувачення у тому, що вона в недостатній мірі виконує Мінські домовленості. Також тижнем раніше аналогічне рішення щодо посилення санкцій проти РФ ухвалили у США.
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