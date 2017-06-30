Трамп нахамил дочери недавно умершего Збигнева

Президент США Дональд Трамп опять то ли специально, то ли произвольно нарвался на конфликт со СМИ, нахамил телеведущей Мики Бжезински, дочери недавно умершего Збигнева, и ее партнеру Джо Скарборо. Трамп узнал, что они говорили о нем плохо в своей программе и обозвал Мики сумасшедшей, рассказал, что они как-то просили его о интервью, но он отказал, потому что она имела неухоженное красное лицо. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский журналист Юрий Луканов.
По его словам, американские журналисты откровенно невзлюбили американского президента еще с первых дней его пребывания на посту президента. В частности, Мики и ее партнер Джо Скарборо устроили целое шоу по этому поводу, обсуждая твиты Трампа, они устроили целое шоу, намекая на то, что Трамп – это не президент, а обуза для США на ближайшие четыре года.
«Трамп постоянно хамит журналистам, независимо от того хорошо или плохо они отзываются о нем. Вспоминается, как одна журналистка не назвала Трампа по имени и он лишь из-за этого назвал ее холопкой Клинтон, которая много потеряла от того, что проиграла на выборах», – написал Юрий Луканов.