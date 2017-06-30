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Трамп нахамил дочери недавно умершего Збигнева

Трамп нахамил дочери недавно умершего Збигнева
Президент США Дональд Трамп опять то ли специально, то ли произвольно нарвался на конфликт со СМИ, нахамил телеведущей Мики Бжезински, дочери недавно умершего Збигнева, и ее партнеру Джо Скарборо. Трамп узнал, что они говорили о нем плохо в своей программе и обозвал Мики сумасшедшей, рассказал, что они как-то просили его о интервью, но он отказал, потому что она имела неухоженное красное лицо. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский журналист Юрий Луканов.

По его словам, американские журналисты откровенно невзлюбили американского президента еще с первых дней его пребывания на посту президента. В частности, Мики и ее партнер Джо Скарборо устроили целое шоу по этому поводу, обсуждая твиты Трампа, они устроили целое шоу, намекая на то, что Трамп – это не президент, а обуза для США на ближайшие четыре года.

«Трамп постоянно хамит журналистам, независимо от того хорошо или плохо они отзываются о нем. Вспоминается, как одна журналистка не назвала Трампа по имени и он лишь из-за этого назвал ее холопкой Клинтон, которая много потеряла от того, что проиграла на выборах», – написал Юрий Луканов.
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