В США вступил в силу миграционный указ Трампа

Для граждан таких мусульманских стран, как Йемен, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Сирия, в Соединенных Штатах начали действовать новые правила въезда в страну. Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос Америки, с сегодняшнего дня вступает в силу обновленная версия миграционного указа Дональда Трампа, американского президента.
Указ предусматривает запрет на въезд в ближайшие три месяца для граждан перечисленных выше государств. Запрет будет действовать для тех граждан, у которых нет деловых связей и близких родственников в США. Кроме того, указ предусматривает запрет на въезд в США беженцам сроком на 120 дней. Теперь для получения визы граждане этих стран должны подтвердить, что у них есть «близкие семейные или деловые связи» в США. Интересно и то, что в список близких родственников в США не были включены кузены и кузины, тети, дяди, племянники, дедушки и бабушки.
Генпрокурор штата Гавайи уже потребовал разъяснений – чем руководствовались авторы списка «близких родственников». Между тем, Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что новый закон позволит удалить из страны всех «опасных людей».