валюта
СпецтемаГеращенко: тривожні новини з ПАРЄ

В США вступил в силу миграционный указ Трампа

В США вступил в силу миграционный указ Трампа
Для граждан таких мусульманских стран, как Йемен, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Сирия, в Соединенных Штатах начали действовать новые правила въезда в страну. Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос Америки, с сегодняшнего дня вступает в силу обновленная версия миграционного указа Дональда Трампа, американского президента.

Указ предусматривает запрет на въезд в ближайшие три месяца для граждан перечисленных выше государств. Запрет будет действовать для тех граждан, у которых нет деловых связей и близких родственников в США. Кроме того, указ предусматривает запрет на въезд в США беженцам сроком на 120 дней. Теперь для получения визы граждане этих стран должны подтвердить, что у них есть «близкие семейные или деловые связи» в США. Интересно и то, что в список близких родственников в США не были включены кузены и кузины, тети, дяди, племянники, дедушки и бабушки.

Генпрокурор штата Гавайи уже потребовал разъяснений – чем руководствовались авторы списка «близких родственников». Между тем, Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что новый закон позволит удалить из страны всех «опасных людей».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
17468

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

29 июн 2017
13440

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Якщо днем раніше представники Міністерства оборони Російської Федерації заявляли, що затриманий силами антитерористичної операції в Луганській області Віктор Агєєв не є контрактником і був

Последние новости

Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року

У поліції пояснили, чому розповсюдження вірусу Petya ще не припинено

Проросійські терористи намагалися захопити «сіру зону» в Ясинуватському районі

Через аварію анексований Крим залишився без мобільного зв’язку та Інтернету

По объемам денежных переводов в Украину лидирует Россия

В США вступил в силу миграционный указ Трампа

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Эксперт рассказал, какие украинские товары могут появиться в Канаде после ратификации соглашения о ЗСТ

Писательница рассказала о новых методах пропаганды боевиков «ЛНР» в детских садах

Порошенко рассказал о досрочных выборах в Украине

Ахметов вручил сиротам из Авдеевки ключи от нового жилья

Полторак анонсував проведення параду на День незалежності, який відрізнятиметься від інших

В горсовете Львова рассказали, сколько мусора остается в городе

У Нідерландах оприлюднено важливе рішення щодо катастрофи рейсу МН17 на Донбасі

Кожен українець заплатить 3,5 тисяч грн.. за націоналізацію ПриватБанку

ООН: У Сирії під час хімічної атаки використовувався газ зарин

У Москви є серйозні «зачіпки» по відношенню до Трампа – Піонтковський

Эксперт: в Чернобыльской зоне спасатели работают без средств защиты от радиации

Пушкину было бы не по себе в компании маститых бандитов по кличке Сталин, Ленин, Путин, – блогер

В семье Ольги Фреймут снова пополнение

 Новости за день