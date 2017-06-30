Американский президент своим очередным Твиттер-приступом устроил скандал

Президент США Дональд Трамп продолжает накалять и без того не идеальную ситуацию в США, что вызвано расследованием его связей с Кремлем, а также хакерскими атаками со стороны России. Так, вчера Трамп крайне грубо оскорбил ведущих утренней программы «Morning Joe» на канале MSNBC Мику Брзезински и Джо Скарборо.
В своем твиттере Дональд Трамп просто-таки посмеялся над журналистами, написав, что они и их утреннее шоу слишком низкорейтинговое, чтобы кто-то уважающий себя его смотрел. Также Трамп подчеркнул, что, критикуя его журналисты в очередной раз показывают свой низкий уровень интеллекта. По словам Трампа, эти журналисты сами набивались взять у него интервью, но он им отказал.
Оба ведущих, собиравшихся с завтрашнего дня в отпуск, заявили, что выйдут в пятницу утром в эфир и ответят на Твиттер-приступ президента США. Твиты Трампа вызвали массовое осуждение со стороны журналистов и многих республиканских законодателей. Республиканский сенатор Сюзан Коллинс назвала твиты президента совершенно неприемлемыми. Зато заместитель пресс-секретаря Белого Дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что «американский народ избрал президента-борца, который никогда не оставит без ответа обиды в свой адрес».