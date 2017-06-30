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Полмиллиарда долларов от США – это не только летальное оружие, но и много чего другого, – блогер

Полмиллиарда долларов от США – это не только летальное оружие, но и много чего другого, – блогер
Сенатский комитет в США настойчиво рекомендовал повысить воинскую помощь Украине в 500 миллионов долларов, а рекомендации сенатского комитета – это довольно серьезная вещь, которую так просто не проигнорируешь, даже, если ты президент США. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер и журналист Павло Правый.

Он отмечает, что в том числе Украина получит и «летальное оружие» полностью бесплатно. «Что такое полмиллиарда долларов? Стоимость модернизации одного танка Т-64 «Оплота» - 1,5 миллиона долларов. «Булата» - около 1 миллиона. Стоимость, например, ПТРК «Джавелин» - 100 тысяч долларов, стоимость ракеты к нему - 50 тысяч долларов», – отметил Павло Правый.

Он добавляет, что также Украина получит современные снайперские винтовки крупного калибра, переносные ЗРК, безоткатные орудия, противотанковые гранатометы тандемного действия, лазерные прицелы, патроны и другие вещи для нашей армии точно не будут лишними. Павло Правый отмечает, что при этом в Украине завершается строительство крупного завода по производству боеприпасов под стандарты НАТО. «Конечно – героический полковник Гриценко по телевизору об этом не расскажет. Героический полковник другие вещи рассказывает. Как и его подружка Тимошенко», – подытожил блогер.
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