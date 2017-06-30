Ілон Маск повідомив про початок будівництва тунелю біля Лос-Анджелесу

Американський мільярдер і керівник космічної компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про початок будівництва тунелю під Лос-Анджелесом. Як передає replyua.net, про це він повідомив в своєму мікроблозі в Twitter. Маск зазначив, що бурильна машина Godot вже прорила перший сегмент тунелю в американському мегаполісі. Проект передбачає будівництво тунелю, в якому пройде високошвидкісна автомобільна траса. Про те, скільки часу може зайняти реалізація проекту, не повідомляється.
Раніше Ілон Маск поділився черговими подробицями свого грандіозного проекту по створенню мережі тунелів під Лос-Анджелесом для зменшення кількості автомобільних пробок.
Цього разу він опублікував відео з тестового прогону електричних санчат, які будуть перевозити автомобілі по тунелях. Ці санчата зможуть переміщатися по підземних тунелях зі швидкістю 200 км / год, автоматично перемикаючись з одного на інший. Такий аналог метро для автомобілів дозволить дістатися з Вествуда (передмістя Лос-Анджелеса) до Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса всього за 5 хвилин. При звичайній автомобільній поїздці по дорогах Лос-Анджелеса на це потрібно 30-45 хвилин.