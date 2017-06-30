Трамп заявил о продаже угля Украине

Дональд Трамп, американский президент, заявил о том, что Соединенные Штаты готовы продавать Украине большие партии угля. Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Трамп подчеркнул, что речь идет о «миллионах тонн угля».
«Украина сказала нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля. Прямо сейчас есть много других мест, которым он нужен. Мы готовы продавать его во всем мире тем, кто в нем нуждается», заявил президент США. Как бывший бизнесмен, он также подчеркнул, что сейчас наступил золотой век для энергетического бизнеса в Америке, поэтому поставки угля, нефти и газа в страны Азии и Восточной Европы будут существенно увеличены.
«Мы тут сегодня, чтобы дать волю новой американской энергетической политике. Мы будем экспортировать американскую энергетику по всему миру», добавил Дональд Трамп. Напомним, что ранее Петр Порошенко заявлял о том, что во время своего визита в США он обсуждал закупки угля и отметил, что по этому вопросу были достигнуты некоторые договоренности.