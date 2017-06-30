В СМИ сообщили, кто является разработчиком вируса Petya

По информации издания New York Times, разработка вирусов WannaCry и Petya.A, при помощи которых стало возможным совершение масштабной вирусной атаки киберов, осуществлялась в американском Агентстве национальной безопасности, хотя власти США признавать этот факт не спешат. Об этом сообщает replyua.net. В частности, отмечается, что на протяжении двух последних месяцев кибероружие Агентства национальной безопасности США, которое ранее было похищено из его арсеналов, использовалось против двух партнеров Вашингтона – Украины и Великобритании.
Журналисты американского издания отмечают, что вечером в среду, 28 июня, Майкл Энтон, являющийся пресс-секретарем Совета нацбезопасности США , заявил об «использовании американским правительством межведомственного процесса на высочайшем уровне для того, чтобы принимать решения относительно раскрытия информации относительно уязвимостей в программном обеспечении», чего «не делают все остальные страны мира».
Как добавил Энтон, в администрации «со всей ответственностью учитывают необходимость баланса для защиты интересов нацбезопасности, защищенностью общества и безопасностью».