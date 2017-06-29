США снова пригрозили режиму Асада и России, подчеркнув о недопустимости применения химического оружия

Украинский политолог и историк Александр Палий у себя в Facebook пишет о том, что администрация Дональда Трампа взяла на вооружение искренне республиканскую стилистику внешней политики, которая до сих пор приводила к победе. США очень четко обошлись с угрозой очередного применения химического оружия режимом Асада и Россией в Сирии.
Как пишет политолог, в частности были направлены предупреждения Асаду из администрации самого Трампа и из Пентагона, показательно и демонстративно приведены в готовность американские авиация, корабли и ракеты в регионе, озвучена договоренность с Францией об «общем ответе» на химическую атаку, направлены предупреждения Москве, да еще и слито содержание этих предупреждений в прессу, очевидно, чтобы избежать двусмысленностей, так что даже глава российского МИД Сергей Лавров пожаловался, мол, «США как всегда были источником информации в прессу о деталях переговоров».
«Как следствие, США, похоже, спасли жизнь нескольким сотням, а может и тысячам сирийцев только в этом эпизоде. Если бы применение химического оружия прошло безнаказанно, началось бы его массовое применение с массами смертей», – написал Александр Палий.