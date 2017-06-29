Корреспондент: иногда Трампа ругают зря

Иван Яковина, корреспондент Нового Времени, в своем блоге прокомментировал последние новости в мире, отметив, что популярность Трампа идет на спад, причем не только в США, но и во всем мире, информирует replyua.net.
По его словам, согласно результатам последнего опроса, Трампа поддерживают только 22 процента людей – в США и других странах. «Справедливости ради надо сказать, что порой американского президента ругают действительно зря. Так, телеканал CNN был вынужден извиниться за свой недавний сюжет о связях его команды с РФ. Расследование, основанное на весьма шатких свидетельствах анонимных источников, сняли с сайта, а людей, выпускавших его, уволили, несмотря на все регалии и заслуги. Теперь все материалы о связях президента, его команды и России, будут выходить лишь после одобрения со стороны высшего руководства телеканала», отметил Яковина.
По его словам, этот случай еще раз показал, что в США прекрасно работает система защиты от фейковых новостей, однако этот случай, с другой стороны, свидетельствует о не очень хорошей тенденции.