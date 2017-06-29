В США раскопали информацию о давних связях Клинтон с Россией

Обвинения в связи президента США Трампа с русскими звучат постоянно и системно. Если не вникать в суть и смотреть со стороны, то выглядит так, что не бывает дыма без огня. Возможно, действительно не бывает, но проблема не только в Трампа. Оппонентке Трампа на выборах Хиллари Клинтон тоже есть что предъявить.
Американские журналисты напоминают, что на фоне связей команды Трампа с россиянами все уже призабыли о связи оппонентов Трампа Клинтонов с РФ. В свое время Билл Клинтон выступал в Москве, за что получил 500 тысяч зеленых рублей. Это произошло после того, как Хиллари Клинтон подписала согласие на продажу России урановых ресурсов. После этой сделки фонд Клинтона получила 145 миллионов пожертвования от тех, кто продал владельцев урановой компании, которые продали ее российскому правительству, а потом фонд получил еще 250 миллионов от россиян и, что интересно, – Клинтоны это скрыли.
Теперь, когда шум стоит вокруг связей команды Трампа с русскими и проводится специальное расследование, то можно сказать, что Трамп младенец рядом с Клинтоном. Ничего больше серьезного, чем получение его бывшим советником по нацбезопасности Маклом Флинном 45 тысяч «зеленых» за выступление на «Раша Тудей» не накопали, но Флинн ни был должностным лицом и доказать, что он совершил что-то вопреки этике, пока невозможно. Нельзя исключать, что доказательства появятся позже. Сейчас их нет. Одни предположения и гипотезы. По мнению украинского политолога Владимира Цибулько, очень похоже, что Россия имеет влияние на всех ключевых игроков американского истеблишмента. С другой стороны, Клинтон, хоть и взяла от них деньги, но санкции против России за войну на Донбассе и отжим Крыма были введены. За вмешательство в выборы Обама, в администрации которого работала Клинтон, наказал Россию, а вот Трамп упорно не хочет замечать российской угрозы.