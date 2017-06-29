Политолог: связь Трампа с Россией намного теснее, чем просто контакты членов его команды

CNN выпустил репортаж о том, как президент США раздражается от расследования по вмешательству России в президентские выборы США 2016 года. Он критикует своего предшественника Барака Обаму за то, что тот узнал о намерениях россиян задолго до начала выборов, но ничего не сделал после этого. При этом, где-то неделю назад в The Washington Post появилась огромная статья-расследование. Там говорилось, что ЦРУ предоставило Обаме в режиме высокой секретности информацию о том, что по указанию самого Путина российские хакеры собираются ломать избирательную систему США. Обама не принимал меры на опережение.
Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Александр Хоруженко, анализируя ситуацию в США, тем не менее, Обама хотя бы потом, но наказал россиян, наложив дополнительные санкции и выслав 35 российских дипломатов из страны, а администрация Трампа не сделала никаких шагов, чтобы наказать за это Москву. CNN ссылается на Майка Роджерса, директора Национального агентства безопасности. Телеканал утверждает, что он в узком кругу законодателей выражал свою обеспокоенность своей неспособностью убедить президента согласиться, что Россия вмешивалась в выборы в прошлом году. Об этом сообщает источник телеканала. Другой источник утверждает, что Роджер также обеспокоен тем, что Белому дому не хватает сфокусированности на продолжающиеся угрозы от России. Разведчики также считают, что потенциально угрозы моги исходить от Китая, Северной Кореи и Ирана. Сенатор Джон Маккейн обратил внимание, что Сенат Конгресса принял новые санкции против России, но они зависли в нижней палате. Для того, чтобы закон вступил в действие, нужно голосования как в Сенате, так и в Палате представителей.
По словам политолога, вырисовывается очень странная картина. Трамп решительно критиковал на саммите НАТО другие страны-члены НАТО за то, что они не доплачивают в бюджет организации. Они зашевелились в этом вопросе. Вряд ли это вызвало восторг Путина. Он согласился бомбануть контролируемую партнером Путина президентом Асадом сирийскую авиационную базу в ответ на использование им газового оружия, от чего погибли несколько десятков мирных жителей. Председатель Государственного департамента Рекс Тилерсон жестко озвучивает требования вывести войска из Донбасса и вернуть Крым Украине, но Трамп просто панически боится критиковать Путина. Он даже игнорирует прямые вопросы журналистов о том, представляет ли Россия угрозу, как это было на совместной пресс-конференции с президентом Румынии. «Такое поведение Трампа вызывает подозрения, что он связан с Россией теснее, чем просто контакты членов его команды. Специально предназначен прокурор Роберт Мюллер после отставки директора ФБР Джеймса Коми продолжает расследование связей команды Трампа с Кремлем. Пока этим занимался Коми, не было обнародовано ничего из надежных источников, что свидетельствовало бы, что Трамп нарушал закон в связях с русскими», – подытожил эксперт.