Конгресс США рассматривает законопроект о предоставлении Украине летального оружия

Члены Конгресса США разрабатывают новый законопроект о предоставлении Украине военной помощи, в том числе и летального оружия, и вскоре этот законопроект направят в администрацию президента, чтобы Дональд Трамп поставил свою подпись.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Hill, об этом заявил Мак Торнберри, глава Комитета по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса. По его словам, речь идет о законопроекте, направленном на противодействие угрозам со стороны Северной Кореи и России, и этот проект предусматривает выделение средств для оказания военной помощи европейским союзникам Соединенных Штатов, которые противостоят российской агрессии. «В законопроекте также будет несколько нюансов, чтобы еще более укрепить нашу приверженность НАТО и Украины», заявил глава комитета.
Кроме того, стало известно, что США продолжат оказывать помощь Украине в том, что касается безопасности и подготовки украинских военных. «Он продолжает включать в себя военную помощь Украине и поощрение того, что администрация должна предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защитить себя от агрессии», подчеркнул Торнберри.