Кашпировский пообещал сделать коррекцию носа всем желающим совершенно бесплатно и на расстоянии

Анатолий Кашпировский, психотерапевт из России, которого многие называют шарлатаном, заявил о том, что 29 июня проведет бесплатный сеанс по исправлению формы носа.
Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на сайте экстрасенса. По его словам, дистанционную коррекцию он будет проводить из Нью-Йорка вечером 29 июня (30 июня, в 2 часа 30 минут по киевскому времени). Результатом сеанса будет не только коррекция формы, но и избавление от храпа и восстановление свободного носового дыхания. «Желающие участвовать в предлагаемой акции в момент применения моих невидимых и неслышимых действий могут спокойно находиться как в самом Нью-Йорке, так и далеко за его пределами», подчеркнул известный российский экстрасенс.
Также он заявил, что во время сеанса нужно сидеть или лежать, и в течение трех минут смотреть на какой-либо предмет, не отрывая взгляда. При этом за час до сеанса и в течение шести часов после него необходимо воздержаться от желания потрогать свой нос. Напомним, что в конце восьмидесятых Кашпировский прославился тем, что «заряжал» воду с экранов телевизоров.