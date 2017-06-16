Политолог: после того, как Трамп заблокирует новые санкции против России его уже ничто не спасет от импичмента

Политолог Сергей Марков на своей странице в Facebook пишет о том, что новые санкции против России будут приняты законом, но не подписаны Трампом. Потом будет поиск компромисса между президентом и Конгрессом. Это наиболее вероятно.
Как пишет политолог, новые санкции разработаны совместно демократами и республиканцами. Это общая позиция почти всех в Конгрессе. У них есть особенности: все предыдущие сводятся в один пакет и утверждаются законом. Отменить теперь президент ничего не сможет. Только Конгресс. Смягчить тоже президент ничего не сможет. «Уже не Украина или Крым признаются как вина России, а почти все. Даже желание продавать газ в Европу – рассматривается как причина наказать Россию. Россию обвиняют в продаже оружия террористам Талибана. Да во всем обвиняют», – написал Сергей Марков.
По его словам, Конгресс преподнес Трампу двойной «подарок», объединив санкции против Ирана, который так не любит Трамп, и против России. Этот пакет санкций и атака на Россию, но это и провокация против Трампа, потому что Трамп будет вынужден отстаивать свою власть президента и заблокировать этот закон и тогда его прямо обвинят в работе на Россию. Другое дело, что Трампу теперь придется думать, чем пожертвовать ради своего президентства.