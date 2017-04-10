Голишев приголомшив новиною про держпереворот в США

В даний час президент США де-факто відсторонений від прийняття важливих державних рішень; центром прийняття рішень став Пентагон. Як передає replyua.net, таку думку в інтерв'ю «Обозревателю» висловив російський публіцист, блогер і аналітик Володимир Голишев. «Дональд Трамп не є керівником Америки, а є зіц-головою Фунтом. Коли я чую про великого Трампа, який завдав рішучий і мужній удар, мене просто сміх розбирає», - сказав він.
У якості підтвердження своїх слів публіцист нагадав про передвиборчі заяви Трампа і його перших заявах на посаді президента. Їх суть така: «Америка повинна перестати грати роль світового жандарма», «Америка повинна зосередитися на внутрішніх проблемах», «Америка не повинна витрачатися на міжнародну політику, на міжнародну безпеку». Крім того, новий глава Білого дому говорив «про велику угоду, яку він укладе з Путіним».
«Судячи з усього, зараз Трамп абсолютно керований. Ми маємо в Пентагоні самостійний центр прийняття рішень, а американський політичний істеблішмент фактично вже не зважає на Трампом як з таким. Президента в США в даний момент немає. Як персони, як людини, як особистості», - заявив він.