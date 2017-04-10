Донька Трампа вплинула на його рішення щодо нанесення удару в Сирії

Іванка Трамп, донька американського президента Дональда Трампа, вплинула на його рішення завдати удару по авіаційній базі Шайрат у Сирії. Про це передає replyua.net з посиланням на відоме британське видання The Independent. Відомо, що журналісти оприлюднили дані, які посол Великобританії у американській столиці Кім Даррок передав голові уряду Великобританії Терезі Мей та керівнику МЗС Борису Джонсону.
У матеріалах зазначається, що Іванку Трамп дуже вразили фотозображення безпосередньо з місця хімічної атаки, яку здійснили урядові війська в районі провінції Ідліб. Крім того, точка зору доньки президента США істотно змінила позицію представників Овального кабінету, а реакція Білого дому виявилася набагато жорсткішою, ніж передбачалося раніше. Журналісти The Independent наголосили, що після того, як США завдали удару по Сирії із використанням ракет, Іванка Трамп на своїй сторінці в Twitter зазначила, що таке рішення батька змусило її пишатися.
Як вже повідомлялося, 4 квітня у населеному пункті Ідліб (Сирія) внаслідок застосування хімічної зброї загинули більше сотні осіб, ще чотири сотні постраждали. Офіційний Вашингтон відреагував на це у ніч на сьоме квітня, коли американська авіація завдала потужного удару по сирійській території.