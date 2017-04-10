«Путін вбивав мирних українців, знаючи, що США не буде їх захищати, однак тепер все інакше», - американський сенатор

Джим Інхоф, представник Республіканської партії в американському сенаті, оприлюднив заяву, у відповідності до якої Росії варто забути про безкарність за її агресивну політику по відношенню до України, передає replyua.net з посиланням на Begemot. Відтепер Вашингтон буде серйозно підтримувати Київ.
Зазначається, що під час розмови з журналістами одного з американських ЗМІ Інхоф наголосив, що Росія на свою користь використовувала період президентства Барака Обами, оскільки тоді Кремль міг чинити все, що хотів. За словами сенатора, потрібно було раніше звертати увагу на події в Україні «З боку Росії було здійсненне військове вторгнення, війська Путіна причетні до вбивства людей. При цьому Москва розуміла, що США не будуть фінансувати посилення оборони України. Однак в даний час у Білому домі повністю переглянули ситуацію, і тепер, зрештою, Вашингтон продемонструє всю силу своїх можливостей», - сказав високопосадовець. Він додав, що віднині правила гри будуть зовсім іншими, що змусить Росію з повагою і страхом ставитися до США.
Як відомо, президент США Дональд Трамп цими днями анонсував вірогідність розширення антиросійських санкцій у зв’язку з потужною хімічною атакою в Сирії, до якої безпосередньо має відношення в Росія.