Манн: «рассекречены» очень интересные фотографии

Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что ВВС обнародуют очень интересные снимки Трампа в окружении его команды, причем в самый ответственный момент – когда идет прием доклада Пенса и силовиков о ракетном ударе по базе в Сирии, сообщает replyua.net.
«ВВС сравнивают кадры с такого же заседания Барака Обамы и делают выводы. Однако мое мнение сильно отличается от мнения ВВС. В глаза сразу бросается отличие лидера. В случае с Обамой он сидит в роли приглашенного зрителя, как и Хиллари Клинтон. На снимке с Трампом – команда босса принимает доклады с производств. И на этом фото Трамп выглядит лидером, и в этом нет никаких сомнений», пишет эксперт. По его словам, с ним рядом находится и Тиллерсон, который тоже лидер, но ВВС совершенно забыли о том, что Трамп – бизнесмен, а не политик.
«Оценки, выданные аналитиками ВВС по расположению участников совещания, являются ошибочными. Там очень много нюансов, - посмотрите эти снимки. Мне этот мощный поток информации от самого простого фото доставляет удовольствие», отмечает Манн.