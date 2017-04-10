Трампу вдалося довести свою принципову відмінність від Обами

На тлі недавніх подій в Росії різко змінюється ставлення до президента США Дональда Трампа, передає replyua.net. Запуском крилатих ракет по Сирії нинішній глава Білого Дому показав Москві і всьому світу, що він істотно відрізняється від свого більшою мірою демократичного попередника Барака Обами. Уже колишній американський президент ще в 2013 році публічно заявляв про те, що сирійський президент Башар Асад перейшов межу дозволеного. Проте Обама так і не перейшов до рішучих дій.
Відмітна особливість Трампа полягає в тому, що він в найкоротші терміни перейшов від слів до справи. Нинішній президент США відмовився від тривалого врегулювання відповідного питання з конгресменами і не став витрачати час на пошук серйозних союзників. Плюс до всього, Дональд Трамп не особливо хвилюється з приводу наслідків своїх вчинків. В цьому і полягає його сила як політичного лідера найбільш потужної держави планети.
В ході нещодавньої зустрічі у Флориді з китайським державним лідером Сі Цзіньпіном Дональд Трамп в черговий раз висловив упевненість в тому, що запуск «Томагавків» був здійснений в якості гідної відповіді на хімічну атаку в Ідлібі. Глава Білого дому стверджує, що цим вчинком сирійські урядові сили перетнули всі можливі межі.