Маккейн звинуватив Трампа у хімічній атаці на Сирію

Частково провина за застосування хімічної зброї урядовими військами Башара Асада в Сирії лежить на адміністрації президента США Дональда Трампа. Як передає replyua.net, таку думку висловив впливовий американський сенатор від штату Арізона Джон Маккейн, його слова процитувало агентство CBS News. Він згадав заяву держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зроблену в кінці березня, про те, що сирійський народ буде визначати долю Асада і що відсторонення його від влади не є головним пріоритетом.
«Я вважаю, що у цій заяві Тіллерсона є часткова провина. Секретар Тіллерсон суперечить самому собі, рішуче виступаючи за план і стратегію щодо Сирії»,- сказав Маккейн. Сенатор також висловив незгоду з позицією Тіллерсона про те, що США необхідно сконцентруватися на боротьбі з ІДІЛ в Іраку і Сирії, замість боротьби з Асадом.
«ІДІЛ і Асад - це одне ціле. Ми візьмемо Мосул, ми візьмемо Ракку. І нам потрібно мати стратегію, що робити з цими територіями після того, як ми їх відвоюємо. Вони пов'язані з Башаром Асадом і Аль-Каїдою тому, що там сталися військові злочини. Я вважаю, що США можуть одночасно вирішувати ці питання. У нас є можливість зробити і те, і інше», - зазначив він.