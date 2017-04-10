Трамп хоче посилити антиросійські санкції

У Вашингтоні заявили, що санкції США проти Росії можуть бути посилені через її підтримку сирійського президента Башара Асада, передає replyua.net. Дональд Трамп все більше не виправдовує покладених на нього росіянами надій.
Трамп почав говорити з Росією з позиції сили. Днями він без будь-яких санкцій Радбезу ООН завдав ракетного удару по військовій базі союзника Росії, а зараз анонсував посилення антиросійських санкцій через її підтримки сирійської влади. Нещодавно Трамп заявив про повний перегляд свого ставлення і до Асаду особисто, і в цілому до сирійського питання. Переглянув і почав діяти рішуче.
Раніше стало відомо про пропозицію Вашингтона Москві, від якого Кремлю буде важко відмовитися. Фактично мова йде про ультиматум: або Путін здає Асада, відмовившись підтримувати його перебування при владі, або Росію звинуватять у співучасті в скиданні бомб з хімічною зброєю на голови мирних жителів. Це серйозне звинувачення, яке загрожує Російській Федерації серйозними наслідками. У Кремлі поки не надали чіткої відповіді, обмежившись гнівною критикою дій США. За словами російського прем’єра Дмитра Медведєва, американці подібним кроком поставили себе на грань прямого військового зіткнення з Росією.