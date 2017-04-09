Трамп планує запровадження нових санкцій проти Росії

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкційних обмежень проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Також розглядається ймовірність введення санкцій і проти Ірану. Таку інформацію оприлюднила представниця Сполучених Штатів Америки в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі в ефірі одного з американських телеканалів. За словами Гейлі, обговорення цього питання вже триває. Також представниця США в ООН зазначила, що офіційний Вашингтон розуміє, що політично врегулювати конфлікт в Сирії, поки при владі знаходиться Башар Асад, неможливо. Що ж стосується того, чи будуть використовувати американці свої військові сили для нанесення нових ударів по Сирії, Гейлі повідомила, що Вашингтон готовий до цього кроку, але сподівається, що в майбутньому не виникне такої необхідності.
Нагадаємо, раніше американські журналісти поширили інформацію, що Рекс Тіллерсон під час візиту до Москви може звинуватити Росію у причетності до хімічної атаки в в одній із сирійських провінцій та покриванні злочинів режиму Асада, представивши росіянам відповідні докази.