Постпред США при ООН Никки Хейли открыто заявила о последних днях Асада

США готовы нанести новые удары по военной инфраструктуре правительства Башара Асада в Сирии в случае использования правительственными войсками химического оружия. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила Постоянная представительница США при ООН Никки Хейли. Как отметил политолог Николай Белесков в эфире «Громадського радио», трудно не согласиться с оценкой, которую дали международные СМИ, так как деятельность Совбеза ООН малоэффективна в связи с наличием права вето в РФ и КНР. Это четко показала эта неделя, когда обсуждалась химическая атака, пытались принять резолюцию, которая была заблокирована.
«Заявление Никки Хейли соответствует той политике, которую выбрала администрация Дональда Трампа. Представитель Белого дома Шон Спайсер также подтвердил, что это единичный удар, речь не идет об изменении стратегии в целом. Если режим дальше будет применять химическое оружие, то они будут понимать, какие будут последствия. США считает, что РФ – это единое государство, которое может влиять на режим Сирийской Арабской Республики и именно Россия является одним из гарантов сделки по уничтожению химического оружия, которая была достигнута в 2014 году», – отметил Николай Белесков.
Он отмечает, что есть определенные противоречия между заявлениями, которые озвучивает Никки Хейли, и заявлениями госсекретаря Тиллерсона. По мнению Никки Хейли, политикой США должно быть смещение режима Асада. Рекс Тиллерсон был более осторожен. Он сказал, что приоритет № 1 – это окончательное поражение Исламского государства. Никки Хейли сознательно из Белого дома позволяют делать это, потому что это позволяет в случае необходимости Дональду Трампу выглядеть более решительным в своих шагах. Считается, что Никки Хейли за год или два может претендовать на должность госсекретаря, возможно, даже со временем баллотироваться в президенты. Возможно, своими заявлениями она продвигает себя.