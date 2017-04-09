Держсекретар США скасував зустріч з російським президентом - ЗМІ

Американський держсекретар Рекс Тіллерсон відмінив заплановану зустріч з главою Російської Федерації Володимиром Путіним, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію сьогодні, 9 квітня, оприлюднили американські ЗМІ. Відомо, що Тіллерсон навідається до столиці Росії 12 квітня. Напередодні в оприлюдненому графіку роботи американського посадовця зазначалося, що в Росії він матиме зустріч з президентом РФ, однак наразі на сайті Державного департаменту США повідомляється. Що Рекс Тіллерсон зустрінеться в Москві лише з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим та іншими чиновниками для того, щоб знову обговорити українське питання, міжнародний тероризм та ряд інших нагальних питань.
Також раніше в ЗМІ поширилася інформація, що американський держсекретар Тіллерсон має наміри надати росіянам переконливі докази їх причетності до хімічної атаки, що було скоєно на одну із сирійських провінцій нинішнім режимом Асада. В результаті цього померло 87 осіб, серед жертв є і діти. Мирних жителів атакували смертельно небезпечною речовиною зарин.