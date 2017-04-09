Адміністрація Дональда Трампа може стати найжорсткішою за всю історію США, – дипломат

У 19 столітті Російська імперія вважалася жандармом Європи, тепер же саме США стають своєрідним поліцейським всього світу, тому є супердержавою, якій Росія вже не конкурент. Удар США по авіабазі в Сирії – це своєрідний акт залякування не тільки Путіна, а й інших тиранів в світі. То ж тепер Росія, Іран чи КНДР будуть двічі думати ніж робити якісь дії, які суперечать міжнародному праву. «Адміністрація Дональда Трампа може стати найжорсткішою за всю історію США по відношенню до тероризму і авторитарних та тоталітарних режимів по всьому світу», – про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив український дипломат Вадим Трюхан.
За його словами, в Росії не вистачить ні фінансів ні ресурсів, щоб протистояти США, як це було за президента Рейгана, відрив США від Росії просто колосальний, який вимірюється десятиріччями. Також дипломат наголосив, що після удару США вже точно можна сказати, що сирійському диктатору Асаду залишилося декілька тижнів, якщо не днів бути на своїй посаді.
Дипломат зазначив, що у Дональда Трампа є шанс стати лідером не тільки в США, а у всьому світі, адже за останні 10 років у світі переважало розчарування в президентах, урядах різних країн, які за основу брали популістичні, праворадикальні, ліворадикальні гасла. Цей вакуум лідерства Дональд Трамп може заповнити, об’єднавши навколо США демократичні країни. «Коаліція США і Китаю могла б стати своєрідним «криголамом», який не залишить шансів Росії», – зазначив Вадим Трюхан.