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Трамп повідомив про можливість нової атаки на Сирію

Трамп повідомив про можливість нової атаки на Сирію
Американський президент Дональд Трамп звернувся з листом до Пола Райяна, котрий є спікером Палати представників, а також до Орріна Хатча, тимчасового голови Сенату, у якому мова йде про можливість США завдати нових ударів по Сирії, передає replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Більше того, в інтерв'ю журналістам Трамп пояснив, чому він віддав наказ знищити військову базу сирійських військ.

«Я віддав наказ провести цю акцію, щоб погіршити здатність армії Сирії проводити атаки з використанням хімічної зброї. Це буде сприяти стабільності в регіоні і допоможе запобігти погіршенню існуючої гуманітарної катастрофи», - йдеться в повідомленні Трампа. Варто нагадати, що відразу за «стабільністю в регіоні» пішли повідомлення від сирійських ЗМІ про те, що бойовики ІДІЛ пішли в наступ на контрольно-пропускні пункти сирійської армії в районі, де Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару.

Трамп при цьому наголосив, що офіційний Вашингтон планує вжити додаткових заходів, якщо це доцільно і необхідно, переслідуючи «важливі національні інтереси».
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