Трамп готовится к новой военной операции

Дональд Трамп может начать военную операцию не только в Сирии – США не исключают, что после того, как будет свергнут режим Башара Асада, Дональд Трамп переключится на Северную Корею.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, пользователи соцсетей активно обсуждают новость последних часов о том, что ударная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов держит курс на Корейский полуостров. Мирослав Гай, известный украинский волонтер и блогер, на своей странице в Фейсбуке написал следующее: «Соединенные Штаты направили свой флот к Корее. Нас ждет увлекательнейший год». Константин Долгов, сепаратист «ДНР», даже посмеялся над тем, что еще недавно в России кричали «Трампнаш». «Дональд Трамп, что ты делаешь? Остановись! Но мне приятно смотреть, как те, кто топил за него последние месяцы, переобуваются сегодня всего за один миг», пишет Долгов.
Напомним, что накануне Совет национальной безопасности США предложил американском президенту рассмотреть варианты ответных мер на ядерную угрозу, которая распространяется Северной Кореей. Не исключено, что в ближайшее время в Южной Корее появится американский ядерный потенциал.