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Тиллерсон: сначала мы решаем проблему с терроризмом, а потом с режимом Асада

Тиллерсон: сначала мы решаем проблему с терроризмом, а потом с режимом Асада
Рекс Тиллерсон, госсекретарь Соединенных Штатов, заявил о том, что для Вашингтона сейчас самым важным остается противостояние терроризму, и только после решения этой проблемы США готовы «заняться режимом Башара Асада», сообщает replyua.net со ссылкой на CBS News.

Во время интервью Тиллерсон отметил, что после того, как угроза «Исламского государства» будет уменьшена или же после полного уничтожения этой террористической группировки, США смогут обратить свое внимание на стабилизацию ситуации в Сирии. Госсекретарь при этом подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов продолжает надеяться на политическое решение, которое поможет положить конец сирийской гражданской войне. По его словам, к переговорам по Сирии нужно подключать все стороны, задействовать все каналы.

«Очевидно, что эти переговоры должны проходить с привлечением режима Асада при поддержке союзников Сирии», считает госсекретарь. Кроме того, он выразил надежду, что Москва сможет сыграть конструктивную роль в поддержке прекращения огня во время переговоров в Астане, а потом уже и в Женеве.
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