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Публицист: США перекроют финансирование строительства российских трубопроводов

Публицист: США перекроют финансирование строительства российских трубопроводов
Американские конгрессмены рассматривают новый законопроект, который подразумевает введение еще более жестких санкций против России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом пишет Андрей Шипилов, известный российский публицист.

«Новый законопроект направлен на введение новых санкций, однако они предусматривают ограничения не только против России, но и против компаний и лиц, которые инвестируют средства в российскую экономику. Законопроект уже разместили в базе нижней палаты Парламента США. Он предполагает санкции против юридических и физических лиц, покупающих ценные бумаги нефтегазовых компаний России или инвестирующих средства больше двадцати миллионов долларов в нефтегазовую отрасль. Под ограничения также попадут инвесторы, которые собираются вложить больше миллиона долларов в строительство российских газопроводов», пишет Шипилов. По его словам, если эти санкции будут введены, США полностью перекроют финансирование строительства «Силы Сибири», «Северного потока-2» и других газопроводов.

«Под санкции попадут компании и лица, покупающие российские государственные облигации. Чтобы закон вступил в силу, его должны одобрить восемь комитетов Конгресса США, но настроения сейчас такие, что за этим дело не встанет», подчеркнул публицист.
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