Трамп не исключает новую атаку на Сирию

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, направил письмо Полу Райану, спикеру Палаты представителей, и Оррину Хатчу, временному председателю Сената, где говорится о том, что США могут нанести новые удары по Сирии, сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода. Трамп также объяснил, почему он отдал приказ уничтожить военную базу сирийских войск.
«Я отдал приказ осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность армии Сирии проводить атаки с использованием химического оружия. Это будет способствовать стабильности в регионе и поможет предотвратить ухудшение существующей гуманитарной катастрофы», говорится в сообщении Трампа. Напомним, что сразу за «стабильностью в регионе» последовали сообщения от сирийских СМИ о том, что боевики ИГИЛ пошли в наступление на контрольно-пропускные пункты сирийской армии в районе, где США нанесли ракетный удар.
Трамп при этом подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют принять дополнительные меры, если это целесообразно и необходимо, преследуя «важные национальные интересы».