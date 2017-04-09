Трамп сделал важное заявление о мигрантах

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, во время своего еженедельного обращения рассказал об успехах в борьбе с нелегальной миграцией. Как передает replyua.net со ссылкой на Голос Америки, в марте текущего года, по словам Трампа, число нелегальных мигрантов из соседней Мексики сократилось сразу на 64 процента, и эти цифры увеличиваются с каждым днем.
Ранее сообщалось, что число мексиканских нелегалов начало резко уменьшаться сразу после инаугурации Дональда Трампа. «На границах США мы унаследовали полномасштабный кризис, и это было катастрофой. Благодаря решительным и быстрым действиям мы смогли превзойти даже самые смелые ожидания», заявил американский президент. Он отметил, что американские миграционные службы приступили к масштабной операции по выдворению из страны мигрантов, которые совершали правонарушения или преступления.
«За последние дни офицеры из иммиграционной службы задержали 153 нелегала, за которыми числятся правонарушения, только в одном южном Техасе, еще около 80 нелегалов были арестованы на северо-западе Тихоокеанского побережья. Также удалось задержать более тридцати мигрантов в штате Нью-Йорк. Среди задержанных – люди, имеющие судимости за грабежи, насилие, воровство, торговлю наркотиками и контрабанду», заявил Трамп.