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Блогер: удар «Томагавками» – это не защита демократии, а защита эго экстравагантного альфа-самца Дональда

Блогер: удар «Томагавками» – это не защита демократии, а защита эго экстравагантного альфа-самца Дональда
Украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в соцсети Facebook высказал свое мнение относительно решения президента США Дональда Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии. По словам Марченка, Трамп не заступился за отравленных газами сирийских детей и он не наказал Путина за нарушение международного права. «Удар «Томагавками» – это не защита демократии, а защита гипертрофированного эго экстравагантного альфа-самца Дональда. Я бы не полагал на это много надежд. Америка не станет помогать Украине больше, оттого, что плохие парни разозлили Трампа», – написал блогер.

По его словам, как и всем альфа-самцам, Трампу не так важно, что происходит, как важно, чтобы его уважали. Как только Путин публично продемонстрирует уважение к Дональду, он может рассчитывать на смягчение политики новой американской администрации. Настоящий американский интерес ведь не в том, чтобы наказать виновных в нарушении международного права, а в том, чтобы была стабильность.

«Посмеялись над истерикой за поребриком, поспорили о поражающей способности разных типов ракет и ПВО и в понедельник, с новыми силами, на работу. Наши томагавки куются там. Чем лучше работаем, тем выше шанс сохранить независимость и свободную страну. Да и на кармане это тоже заметно отражается», – резюмировал Сергей Марченко.
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