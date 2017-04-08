Вашингтон готовит еще один неприятный сюрприз для России

Конгресс США собирается рассмотреть законопроект об ужесточении антироссийских санкций, и текст этого проекта был размещен в базе документов нижней палаты парламента Соединенных Штатов, информирует replyua.net со ссылкой на Finanz.
Группа конгрессменов подготовила акт «Противодействие российской агрессии-2017», и он был задуман, как ответ на то, что Россия вмешалась в президентские выборы, не выполняет Минские соглашения, а также незаконно аннексировала Абхазию, Южную Осетию и Крым. Новый законопроект предусматривает введение санкций против юридический и физических лиц, занимающихся инвестированием в отрасль добычи углеводородов. Также под новые санкции могут попасть инвесторы, вкладывающие свыше миллиона долларов в строительство трубопроводов.
Новый пакет санкций, как отмечают эксперты, может лишить Россию возможности реализовывать такие проекты, как «Сила Сибири», «Северный поток-2» и многие другие. Под ограничения также попадут компании, банки и физические лица, которые покупают российские государственные облигации. На эти операции, согласно законопроекту США, наложат полный запрет, причем вне зависимости от суммы инвестиций.