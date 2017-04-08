Вашингтон пропонує створити «гібридний трибунал» по Сирії: у Москві заговорили про «параною»

Американські сенатори внесли на розгляд Конгресу США проект закону, у якому пропонується провести розслідування військових злочинів у Сирії, ініціатором яких вважають безпосередньо президента цієї країни Башара Асада та його прибічників, про що інформує replyua.net. У тексті документу наголошується, що під поняттям «гібридний трибунал» прийнято розуміти початок тимчасового кримінального трибуналу. Навколо цього процесу об’єднуються судді, юристи та низка інших фахівців для того, аби почати переслідування осіб, які можуть мати відношення до скоєння тих чи інших злочинів. У тому числі, мова йде про злочини проти людяності та про геноцид.
За словами одного з автора документу, сенатора Джоан Шаїн, такий закон необхідно приймати у зв’язку з тим, що «Башар Асад на весь світ продемонстрував свою жорстокість та відмовляється цінувати людське життя».
Подібна ініціатива Вашингтону не залишилася без уваги Москви. Так, російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін заявив, що ідея відносно створення «гібридного трибуналу» для розслідування військових злочинів у Сирії – це «параною винятковості». Таку думку він оприлюднив на власній сторінці у мікроблозі Twitter.