Трампу запропонували позбутися від загрози КНДР радикальним методом

Президенту Сполучених Штатів Америки запропонували ліквідувати лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це сьогодні, 8-го квітня, повідомляє інформаційне агентство «NBC News», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, дану пропозицію було озвучено Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй у якості одного із варіантів боротьби з ядерною загрозою з боку КНДР. В той самий час Білий дім сподівається, що Китаю вдасться переконати корейського лідера у необхідності згорнути ядерну програму. Але при цьому не заперечують, що можливо доведеться застосовувати більш радикальні заходи, серед яких варіант з ліквідацією Кім Чен Ина та деяких інших високопоставлених чиновників КНДР.
Інший варіант для стримування КНДР для США являється розміщення ядерних боєголовок південніше на 38-й паралелі. Також у Раді нацбезпеки ООН не відкидають варіант з можливістю застосовувати загін спеціального призначення та співпрацювати зі спецназом Південної Кореї. Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив про готовність держави самостійно боротися з загрозою ядерного удару з боку КНДР. За оцінками американських експертів, Кім Чен Ин сьогодні несе загрозу для безпеки США.