Вашингтон не обмежиться одним ударом по військовій базі в Сирії – Маккейн

Проти сирійського диктатора Башара Асада може початися широкомасштабна військова операція після нанесення Вашингтоном удару по авіабазі в Сирії. Як передає replyua.net, такої точки зору дотримується сенатор Джон Маккейн.
«У мене є сподівання, що ми з часом відновимо підтримку Вільної армії Сирії, просунемося вперед, встановимо заборонні зони для польотів. Удар по авіабазі можна вважати важливим сигналом, і відтепер ми приплинемо проводити ту неправильну політику, яка проводилася США вісім останніх років», - наголосив сенатор в інтерв'ю телеканалу. На переконання Маккейна, Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів по базі в Сирії, і тим самим він довірився найсильнішій команді, члени якої займається питаннями національної безпеки Сполучених Штатів Америки.
Як уже повідомлялося, в ніч на п’ятницю, сьоме квітня, очільник Білого дому віддав наказ про нанесення ударів по авіабазі сирійських урядових військ, у відповідь на хімічну атаку проти мирних мешканців, влаштовану Башаром Асадом. Внаслідок цієї атаки загинули близько ста людей, більше чотирьохсот постраждали.