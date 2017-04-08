Тіллерсон: реакція РФ на удар США по Сирії розчарувала

За словами Державного секретаря США Рекса Тіллерсона, реакція Кремля на здійснений Вашингтоном удар з ракет по військовій базі у Сирії викликає розчарування, передає replyua.net з посиланням на прес-службу Білого дому. «У мене велике розчарування такою відповіддю, яка пролунала від Росії, оскільки вона лише підтверджує факт тривалої підтримки цією країною злочинних дій Бащара Асада. Сполучені Штати дуже розчаровані, проте не здивовані», - наголосив Тіллерсон.
Нещодавно американський високопосадовець стверджував, що серед вірогідних цілей удару з ракет по авіаційній базі військово-повітряних сил Сирії стало запобігання вірогідності атаки на США із використанням хімічної зброї.
Як відомо, напередодні американськими збройними силами було здійснено обстріл сирійської авіабази із використанням ракет. Таким чином, офіційний Вашингтон дав відповідь на проведену військами Башара Асада хімічну атаку в місті Ідліб. Зауважимо, що це був перший ракетний удар американців після обрання президентом США Дональда Трампа.