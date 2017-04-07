Блогер: Трамп большой гуманист – 50 или даже 60 ракет могли «раздолбать» всю профильную структуру ВВС Сирии

Украинский блогер Антон Швец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент США Дональд Трамп большой гуманист. 50 или даже 60 «Томагавков» это много для одного аэропорта. Такое количество ракет способно «раздолбать» всю профильную структуру ВВС Сирии в принципе, не оставив камня на камне, потому что она и так «ушатана» неслабо, вместо этого 50 «Томагавков» просто перепахивали ВПП одного аэродрома.
Антон Швец пишет, что для сравнения в Югославии за 78 дней США использовали всего 218 крылатых ракет морского базирования, плюс 60 воздушного, и не все были из них «Томагавками». Поряжено было 66 целей. Еще двадцать добавила Британия, то есть в среднем по три-четыре крылатых ракеты в цель – 200-350 кг БЧ не шутка ведь там тротил или октол.
«В результате до начала авиационной операции эшелонированное ПВО Югославии было практически уничтожено, югославы собьют всего один бомбардировщик f117, один иб f15и пяток предаторов, ВВС парализованы и дальше дело закончила натовская авиация. Так что Трамп большой гуманист. Поджопник дал и пошел себе», – подытожил блогер.