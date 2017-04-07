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Дипломат: нарешті світ дочекався перших нарисів про те, хто такий президент США Трамп

Дипломат: нарешті світ дочекався перших нарисів про те, хто такий президент США Трамп
Відомий український блогер і журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що не можна ідеалізувати президента США Дональда Трампа, бо він чистий раціоналіст, який, по факту зміг зробити те на що не зміг зважитися екс-президент США Обама з 2011 року, що в подальшому коштувало і знищенню Алеппо, і смертей сотень дітей, які постраждали від авіаударів чи хіматак.

«Дональд Трамп – лідер супердержави, лідер в приватному житті не зміг проігнорувати трагедію і уперше застосував пряму військову дію проти Росії за 6 років війни. За кілька місяців Трамп натерпівся від терору ЗМІ, опонентів. Нападали на його жінку і дитину, за надуманий аутизм, за дорогу весільну каблучку на офіційному фото, неохайні самиці показували свої інтимні місця на вулицях, геї та араби кричали про кінець демократії, але людина мовчки бореться з ненависниками. За це їй респект»,– написала Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Як зазначив український дипломат Вадим Трюхан, нарешті світ дочекався перших нарисів про те, хто такий президент США Трамп. «Ракетний удар по авіабазі Асада – це квіточки. Таке як рожеві окуляри спали остаточно. Думаю, далі буде. Не оцінюю ефективність чи неефективність, правомірність чи неправомірність. Виходжу виключно з факту, який мав місце на третій день після застосування хімічної зброї в провінції Ідліб, ймовірно як результат авіаудару армії Асада», – зазначив дипломат.
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