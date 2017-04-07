В сети появились неизвестные снимки теракта 11 сентября

Сотрудники Федерального бюро расследований спустя 15 лет после терактов, произошедших 11 сентября в США, решили опубликовать фотографии, ранее хранившиеся в архивах.
Как информирует replyua.net, речь идет о неизвестных снимках, которые были сделаны практически сразу после террористической атаки на Пентагон. В архиве было около двадцати фотографий, на которых показаны обломки лайнера, степень разрушений и работа спасателей в первые минуты после теракта. Теракты в США, произошедшие 11 сентября 2001 года, стали крупнейшими за всю историю страны. Террористы «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета, два из которых были направлены в здания Всемирного торгового центра. Еще один лайнер врезался в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился на одном из полей Пенсильвании.
Во время теракта погибли все 19 террористов, находившиеся на этих лайнерах. Однако самыми страшными были цифры по погибшим в торговом центре. Опознаны тела 2 977 человек, тела 24 граждан так и не удалось найти. Среди погибших было очень много иностранцев.