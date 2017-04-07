Тиллерсон сделал громкое заявление о России и химических атаках в Сирии

Российские власти или абсолютно некомпетентны, поскольку не могут довести до логического завершения соглашение об утилизации химического оружия, или же они являются соучастниками асадовского режима в Сирии.
Как сообщает replyua.netсо ссылкой на АР, такое заявление прозвучало от Рекса Тиллерсона во время брифинга, состоявшегося сразу после ракетного удара по военной базе правительственных войск Сирии. По словам госсекретаря США, Россия может являться соучастницей преступления – химической атаки в Сирии, которую устроил Башар Асад. Также Тиллерсон не исключил, что российские власти просто не могут выполнить соглашение по уничтожению всего химического оружия в Сирии, которое было заключено между Россией и США еще в 2013 году.
Напомним, что несколько часов назад военные корабли США выпустили несколько десятков ракет, которые разрушили военную базу асадовских войск. Позже источник в Сирии заявил о том, что сразу после ударов боевики ИГИЛ пошли в наступление и попытались захватить контрольно-пропускные пункты правительственной армии.